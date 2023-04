Mackenzie Davis reciterà nel film No Speak Evil

News





25/04/2023 |

Arrivano novità sul progetto legato a Speak No Evil, il remake della pellicola danese dal titolo Gæsterne. Pochi giorni fa era stato annunciato che il protagonista di questa versione in lingua inglese sarà James McAvoy mentre ora ecco spuntare il nome della protagonista femminile. Come riportato da Deadline nel film reciterà Mackenzie Davis.



No Speak Evil uscirà nelle sale il 9 agosto 2024 e sarà scritto e diretto da James Watkins che lavorerà sulla sceneggiatura di Gæsterne, scritta da Christian Tafdrup e Mads Tafdrup.



Nel film originale, uscito nel 2022, una famiglia danese fa visita a una famiglia olandese che ha incontrato durante una vacanza. Quello che doveva essere un fine settimana idilliaco inizia lentamente a sgretolarsi.



Jason Blum produrrà il film per conto della Blumhouse, con Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira.