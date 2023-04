Ghostbusters: Jason Reitman conferma il ritorno a New York

News





25/04/2023 |

Lo scorso marzo la produzione del nuovo capitolo di Ghostbusters è iniziata ufficialmente con tanto di annuncio arrivato dal canale ufficiale social del film. Il post pubblicato riportava anche una descrizione importante, quella della Firehouse, ovvero la caserma che ha sin dall'inizio ospitato gli Acchiappafantasmi. Un ritorno dunque alle origini, nella città di New York che è stato confermato durante il CinemaCon da Jason Reitman.

Il produttore, intervenuto via video insieme ad alcuni membri del cast, ha confermato che la Grande Mela tornerà ad abbracciare nuovamente gli Acchiappafantasmi, riportando alle origini il pubblico. Reitman, inoltre, ha confermato l'uscita del film per il 20 dicembre.



Il nuovo Ghostbusters sarà diretto da Gil Kenan: per il regista si tratta del debutto dietro la maacchina da presa nel franchise. Kenan, inoltre, ha curato anche la sceneggiatura con Reitman.



Nella pellicola reciteranno McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon.