Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie produrranno un thriller movie

25/04/2023 |

Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie, il primo tramite la sua Outlier Society, uniranno le forze per produrre Iron Curtain, thriller movie in fase di sviluppo presso Amazon Studios.



I dettagli legati alla trama della pellicola non sono stati ancora svelati ma Deadline racconta che McQuarrie ed Erik Jendresen stanno riscrivendo la sceneggiatura inizialmente realizzata dallo stesso McQuarrie.

Jordan ed Elizabeth Raposo produrranno Iron Curtain tramite la Outlier Società.



I diritti della pellicola, scritta da McQuarrie nel 2003, inizialmente erano stati nelle mani della Intermedia mentre ora sono stati trasferiti alla Resurgence Media Group.



Non è ancora chiaro chi si occuperà della regia.