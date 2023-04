The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill annuncia la fine delle riprese

News





25/04/2023 |

Sono ufficialmente terminate le riprese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la pellicola che vede protagonista Henry Cavill. Lo stesso attore ha sfruttato i social network per annunciare il tutto: “I miei giorni sul set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare sono finiti e per me è un giorno triste perché è raro imbattersi in un gruppo così motivato, dedicato ed impegnato nella narrazione della storia. Questa spinta e questa dedizione al lavoro sono state intensificate grazie al nostro regista Guy Ritchie. La sua capacità di intrecciare storie e creare personaggi potrebbe non essere seconda a nessuno e la maneggia come se fosse magia”.



The Ministry Of Ungentlemanly Warfare è un war movie prodotto da Jerry Bruckheimer. Oltre alle star Henry Cavill recitano nel film Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Henrique Zaga, Alex Pettyfer, Cary Elwes, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun e Til Schweiger.



Ispirato a fatti realmente accaduti, il film andrà a raccontare l'organizzazione segreta di combattimento della Seconda Guerra Mondiale del Primo Ministro britannico Winston Churchill e dello sceneggiatore di James Bond Ian Fleming. Le tecniche di combattimento non convenzionali e del tutto "non gentili" della squadra clandestina contro i nazisti hanno contribuito a cambiare il corso della guerra e in parte hanno dato vita alla moderna unità Black Ops.



Ritchie ha curato anche la sceneggiatura con Arash Amel.