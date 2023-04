The Conjuring: svelato il titolo del quarto capitolo

News





26/04/2023

Il titolo del quarto capitolo di The Conjuring è stato rivelato. L’annuncio è stato dato dalla Warner Bros. Pictures durante il ComicCon a Las Vegas. Il nuovo atto del franchise si chiamerà The Conjuring: Last Rites e vedrà ancora una volta Vera Farmiga e Patrick Wilson recitare da protagonisti nei ruoli di Ed e Lorraine Warren.



La sceneggiatura è stata affidata a David Leslie Johnson-McGoldrick che aveva già lavorato agli script del secondo capitolo e di The Conjuring: The Devil Made Me Do It.



Non è stato ancora svelato il nome di chi dirigerà The Conjuring: Last Rites e secondo Collider James Wan, produttore della saga horror, potrebbe tornare dietro la macchina da presa.