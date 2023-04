Beetlejuice 2 potrebbe presto diventare realtà

News





26/04/2023

Lo scorso marzo alcuni aggiornamenti relativi al secondo capitolo di Beetlejuice raccontavano di Jenna Ortega, la star di Mercoledì, pronta ad approdare all’interno del sequel. Ulteriori novità arrivano ora direttamente dal CinemaCon dove la Warner Bros. Pictures ha svelato i piani futuri.



Come riportato da ComicBook, infatti, la Warner Bros. ha confermato in modo informale la volontà di realizzare il sequel del film del 1988. L’articolo riporta che tra anticipazioni dei prossimi progetti cinematografici e dichiarazioni mirate a svelare le strategie, sono stati mostrati anche alcuni loghi, tra i quali quello di Superman: Legacy, di The Batman Part II e, appunto, Beetlejuice 2.



Tornando al film la Ortega, qualora dovesse essere confermata nel film, andrebbe ad interpretare la figlia di Lydia Deetz, il personaggio affidato a Winona Ryder nell’opera originale.



Tim Burton curerà la regia del film che ha una sceneggiatura realizzata da Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Michael McDowell.