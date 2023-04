I Cavalieri dello Zodiaco: la locandina con tutti i personaggi principali

News





26/04/2023 |

E' stato rilasciato un nuovo, bellissimo poster internazionale de I Cavalieri dello Zodiaco, adattamento cinematografico di Saint Seya. La locandina in questione ci mostra tutti i personaggi principali e mette in primo piano Seya, il cavaliere di Pegasus. Proprio il bronze saint è il protagonista della pellicola ed è interpretato da Mackenyu. Il cast dell'adattamento cinematografico è completato da Sean Bean, Famke Janssen, Madison Iseman e Diego Tinoco.



La regia è di Tomasz Baginski che ha lavorato su una sceneggiatura curata da Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray.



La sinossi recita: basato sul famoso anime internazionale, Knights of the Zodiac porta la saga di Saint Seya sul grande schermo, per la prima volta con un live-action movie. La storia racconta di Seya, un testardo adolescente che vive per la strada passando il tempo a lottare per guadagnare dei soldi con un obiettivo: ritrovare la sorella rapita. Quando, durante un combattimento, Seya scoprirà di avere poteri speciali, si ritroverà catapultato in un mondo completamente ignoto, composto da guerrieri, antichi addestramenti magici e da una dea reincarnata in una giovane donna che ha bisogno della sua protezione. Seya, per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.



Il film uscirà nelle nostre sale il 26, il 27 e il 28 giugno.