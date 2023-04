Dune: Part Two: la pellicola sarà girata completamente in Imax

News

26/04/2023 |

Tra gli aggiornamenti arrivati durante il ComicCon da parte della Warner Bros. Pictures, ecco una novità importante legato al secondo capitolo di Dune. La compagnia, infatti, ha svelato che il film sarà interamente girato in Imax. Un dettaglio da non sottovalutare che riprende in parte l’operato svolto nel primo film, girato in Imax solo al 40%, come riportato da Collider. E proprio durante un’intervista con il portale il regista Denis Villeneuve ha spiegato di voler proseguire con questa sperimentazione.



Il film ha un cast stellare: i confermati Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Stephen McKinley Henderson e le new entry Florence Pugh, Lea Seydoux, Christopher Walken, Austin Butler e Souheila Yacoub.



Il primo Dune, uscito nelle sale nel 2021, ha incassato poco più di 400 milioni di dollari al botteghino.



Dune: Part Two uscirà il 3 novembre 2023.