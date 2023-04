La Sirenetta: Ariel al centro del nuovo Dolby Poster

News





27/04/2023 |

E' stato rilasciato dalla Disney un Dolby Poster de La Sirenetta, il tanto atteso live-action movie. La locandina ci mostra una particolare immagine di Ariel che, dal profondo dell'oceano, tenta di raggiungere la superficie. Un dettaglio però caratterizza il poster: la mano di Ariel pronta ad unirsi alla sua riflessa dall'acqua, quasi a voler significare la volontà di raggiungere un nuovo mondo.



L'opera, che richiama il famoso lungometraggio animato realizzato sempre dalla Disney uscito nel 1990, è diretta da Rob Marshall. Nel cast principale troviamo Halle Bailey, attrice scelta per interpretare la protagonista Ariel, affiancata da Jonah Hauer-King, ovvero il Principe Eric, Melissa McCarthy, nella parte di Ursula, e Javier Bardem come il Re Tritone.



La trama al momento non è stata rilasciata ma sappiamo che la pellicola si baserà come sempre sulla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e da David Magee.



La Sirenetta uscirà il prossimo 24 maggio.



Qui sotto trovate il poster!