Final Destination 6: la Warner Bros. ha confermato il progetto

27/04/2023 |

Da un anno a questa parte si è parlato spesso della possibilità di veder nascere un ulteriore capitolo, precisamente il sesto, della saga di Final Destination. Lo scorso luglio erano stati annunciati i nomi dei registi chiamati a realizzare il progetto, parliamo di Zach Lipovsky ed Adam B. Stein, ed ora arrivano conferme a riguardo.

Durante il ComicCon 2023 – come riportato da Collider – la Warner Bros. Pictures ha annunciato che il film si farà, confermando i due registi al timone e specificando che la sceneggiatura sarà curata da Jon Watts. Quest’ultimo sarà anche il produttore.



I dettagli legati alla trama di Final Destination 6 non sono stati svelati anche se Jeffrey Reddick, il creatore e sceneggiatore della saga, ha svelato che il nuovo film riprenderà lo scheletro classico del franchise mantenendo fede alla struttura portante della storia, ovvero il tentativo di provare ad ingannare la morte.



In attesa di conoscere i dettagli legati al progetto ricordiamo che l'ultimo capitolo di Final Destination è uscito nel 2011. Zach Lipovsky ed Adam B. Stein hanno diretto in passato il thriller Freaks.