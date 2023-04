James McAvoy reciterà nellaction-thriller Control

News





27/04/2023 |

Dopo essere stato annunciato come protagonista nel progetto No Speak Evil, James McAvoy ha riempito la sua agenda con un nuovo film prossimo alla lavorazione. L’attore sarà al centro della scena nella pellicola Control, un action-thriller movie che sarà diretto da Robert Schwentke e sviluppato da Studiocanal e da The Picture Company. Le riprese del film, come annunciato da Deadline, partiranno la prossima estate a Berlino.



Control sarà l’adattamento del podcast Shipworm di Zack Akers e Skip Bronkie: l’intenso thriller ruota attorno a un dottore che si sveglia una mattina con un dispositivo non rintracciabile piantato nella sua testa. Dal momento del risveglio, dovrà seguire le istruzioni di una voce misteriosa o si verificheranno conseguenze devastanti.



La sceneggiatura è stata curata da Akers con Andrew Baldin che si è occupato dell’ultima revisione. Andrew Rona ed Alex Heineman della The Picture Company produrranno Control con Studiocanal.