They Found Us: Joel Kinnaman sarà il protagonista del film di Neill Blomkamp

27/04/2023

Joel Kinnaman, una delle star di Suicide Squad e protagonista di RoboCop, interpreterà il personaggio principale all’interno di They Found Us, nuova opera di Neill Blomkamp.



In questo thriller sci-fi Kinnaman reciterà nella parte di un padre che, nel tentativo di risanare il rapporto con sua figlia Kaylee, deciderà di portarla in campeggio in una località sperduta e selvaggia dello Utah. Durante la loro permanenza una creatura aliena proverà in tutti i modi a prendere le loro vite, costringendoli ad unire le forze nel tentativo di sopravvivere.



Blomkamp dirigerà il film da una sceneggiatura originale curata da Jeremy Slater. Wyck Godfrey e Marty Bowen produrranno The Found Us tramite la Temple Hill Entertainment. Le riprese partiranno entro la fine dell’anno in Australia.



Kinnaman ha recentemente completato le riprese di Sympathy for the Devil e di Silent Night mentre Blomkamp sta ultimando i dettagli dell'adattamento del famoso videogame Gran Turismo.