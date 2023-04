Dodgeball: Palle al Balzo: Vince Vaughn reciterà nel sequel!

News





28/04/2023 |

A distanza di quasi vent’anni dal suo arrivo nelle sale, Dodgeball avrà un sequel! Deadline riporta che il progetto sta muovendo i primi passi e che Vince Vaughn, uno dei protagonisti della pellicola originale, tornerà sul set. La 20th Century Fox svilupperà il progetto ed ha affidato la sceneggiatura a Jordan VanDina.



Per quanto riguarda la regia al momento non sono stati ipotizzati nomi e non è chiaro se Rawson Marshall Thurber, che ha scritto e diretto il primo capitolo, tornerà dietro la macchina da presa o sarà coinvolto in qualche modo nel progetto. Il silenzio gira anche intorno al cast perché, al di là di Vaughn, non sono stati svelati gli altri attori che andranno a completare la crew principale.



Dodgeball: Palle al Balzo raccontava di Pete LaFleur e del suo gruppo che frequenta la palestra che lui stesso gestisce. Sull’orlo della bancarotta, LaFleur e i suoi amici decideranno di partecipare ad un torneo di dodgeball in quel di Las Vegas con l’obiettivo di conquistare il premio di 50.000 dollari. Unico obiettivo è quello di vincere per evitare di essere acquisiti dalla catena aziendale di fitness e salute, Globo Gym, gestita da White Goodman.



In Dodgeball: Palle al Balzo hanno recitato anche Ben Stiller, Rip Torn, Christine Taylor e Justin Long.