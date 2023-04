Street Fighters: svelati i nomi di chi dirigerà il film

News





28/04/2023 |

Il film dedicato al popolare e storico videogame Street Fighter ha trovato finalmente i suoi registi. La Capcom e la Legendary Entertainment hanno infatti scelto Danny Philippou e Michael Philippou come registi di questo adattamento cinematografico. Il duo australiano, che ha curato nel 2022 il film Talk To Me, si occuperà di portare nelle sale la storia di Ryu e Ken e di tutti gli altri personaggi che hanno caratterizzato la storia di Street Fighter.



Già in passato abbiamo raccontato della decisione della Legendary Entertainment di acquisire i diritti cinematografici e televisivi della serie di videogiochi legati al popolare titolo Street Fighter. Tutti i progetti – compreso il nuovo adattamento cinematografico attualmente in lavorazione – saranno co-sviluppati e prodotti con la compagnia Capcom. Street Fighter è uno dei titoli picchiaduro più famosi in assoluto a livello mondiale ed ha reso famosi i suoi personaggi: da Ryu e Ken, passando per Blanka, Honda, Chun-Li e Mr. Bison. Nel corso degli anni sono state già sviluppate pellicole, serie animate e televisive.



Street Fighter ha anche debuttato ad Hollywood nel 1994 con il film con protagonista Jean-Claude Van Damme nei panni di Guile, e ancora Kylie Minogue e Ming-Na Wen.



Del nuovo film ancora non si hanno informazioni ma presto inizieranno ad arrivare dettagli in merito. La Legendary ha lavorato ultimamente all’adattamento di alcuni titoli quali Dune, Godzilla vs. Kong ed Enola Holmes.