Smile: la Paramount Pictures annuncia il sequel!

News

28/04/2023 |

Uscito lo scorso anno, Smile è l’horror movie scritto e diretto da Parker Finn che ha conquistato letteralmente il pubblico incassando più di 200 milioni di dollari. Considerato il successo ottenuto dalla pellicola, la Paramount Pictures ha annunciato durante il ComicCon che presto entrerà in lavorazione il secondo capitolo.



Al momento non sono stati svelati dettagli relativi al film e non è stato specificato se Parker Finn tornerà dietro la macchina da presa.

, che ha debuttato nelle sale lo scorso 29 settembre, ha visto protagonista Sosie Bacon, affiancata nel cast da Jessie T. Usher, Kyle Gallner e Rob Morgan.Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.