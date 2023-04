Bad Boys: continua ad espandersi il cast del film con Will Smith e Martin Lawrence

News





28/04/2023 |

Continua a crescere il cast del quarto capitolo di Bad Boys. L'ultimo attore ad essersi unito alle star già presenti è Ioan Gruffud, che nel recente passato abbiamo visto anche in San Andreas. L'attore - come specificato da Deadline - interpreterà un avvocato di alto profilo in corsa per le elezioni.

Gruffudi raggiunge così i due protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, pronti a riprendere i ruoli dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.



Il cast della pellicola è completato dalle presenze di Vanessa Hudgens, Paola Nunez, Eric Dane e Martin Lawrence.



Bad Boys 4 sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, confermati dietro la macchina da presa, mentre Chris Bremner ha curato la sceneggiatura. La trama al momento non è stata rivelata.



Jerry Bruckheimer, Smith tramite la Westbrook e Doug Belgrad sono i produttori mentre Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone sono i produttori esecutivi.