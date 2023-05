Il Gladiatore 2: Pedro Pascal in trattative per recitare nel film

News





02/05/2023 |

Protagonista della serie The Last of Us, targata HBO, Pedro Pascal ha trovato un progetto cinematografico di primo piano. L’attore, infatti, è entrato in trattative per recitare nel sequel de Il Gladiatore. Nel caso in cui le parti dovessero trovare l’accordo, Pascal reciterà accanto a Paul Mescal, il protagonista nei panni di Lucius, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Denzel Washington. Come sappiamo, dietro la macchina da presa tornerà Ridley Scott.



Deadline ha riportato la notizia del possibile arrivo nel cast di Pascal ma ha specificato che non si sa quale sarà il ruolo dell’attore.



Il sequel de Il Gladiatore, che non ha ancora un titolo ufficiale, arriverà nelle sale più di 20 anni dopo dal film originale, con una data di uscita fissata al momento per il 22 novembre 2024.



Scott sarà il produttore tramite la Scott Free insieme al presidente della compagnia Michael Pruss. Tra i produttori troviamo anche Doug Wick & Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha curato la sceneggiatura.