02/05/2023 |

A 30 anni di distanza da Cliffhanger, Sylvester Stallone è pronto per il sequel! L’attore, infatti, tornerà a recitare come protagonista all’interno di questo action movie a tinte thriller che sarà diretto da Ric Roman Waugh. Il regista lavorerà su una sceneggiatura di Mark Bianculli.



Cliffhanger 2 sarà prodotto dalla Original Film di Neal H. Moritz e dalla Rocket Science ed insieme alla Balboa Productions. Al momento il casting per tutti gli altri ruoli è in corso.



I dettagli legati alla trama del sequel non sono stati rivelati ma sappiamo che Stallone riprenderà la parte di Ranger Gabriel Walker, reso famoso nell’opera originale curata da Renny Harlin.



Il regista Waugh ha rilasciato una nota a riguardo: “Sono cresciuto con i più grandi film d’azione negli anni 80 e 90 e Cliffhanger è sicuramente uno dei miei preferiti. Essere al timone del prossimo capitolo, scalare le Alpi italiane con Stallone, è un sogno che diventa realtà. Portare il franchise a nuovi livelli è una responsabilità che sento”.