It Ends With Us: new entry nel cast del film con Blake Lively

02/05/2023

Una nuova attrice è entrata a far parte del cast di It Ends With Us, adattamento cinematografico del romanzo di successo di Colleen Hoover. La star in questione è Jenny Slate, attrice che ha prestato la voce al protagonista di Marcell The Shell e che abbiamo visto lo scorso anno nel film Everything Everywhere All at Once. La Slate si unisce così alla protagonista Blake Lively, a Brandon Sklenar e Justin Bladoni.



Il film racconta di Lily Bloom, una donna che, nonostante il suo passato complicato, ha sempre avuto la vita che desiderava: da una bella vita fino al rapporto con il neurochirurgo Ryle Kincaid, che nei suoi pensieri è diventato la sua anima gemella. A complicare le cose e a rimettere tutto in gioco ecco l'incontro con Atlas Corrigan, il ragazzo del quale era innamorata ai tempi del liceo e che tornerà sulla scena mettendo a repentaglio la sua relazione con Ryle. La Slate interpreterà la sorella di Ryle.



Lo stesso Baldoni si occuperà di dirigere il film e sarà anche il produttore esecutivo attraverso la Sony Pictures e la Wayfarer Studios. La Lively, Hoover, Steve Sarowitz ed Andrew Calof saranno i produttori esecutivi.



La sceneggiatura è stata curata da Christy Hall.