Juror #2: Zoey Dutch sarà la reciterà nel film di Clint Eastwood

02/05/2023 |

Juror #2, nuovo lavoro di Clint Eastwood, ha trovato la sua protagonista femminile. Nella pellicola reciterà Zoey Dutch che affiancherà così Nicholas Hoult e Toni Collette. Il progetto sviluppato dalla Warner Bros. Pictures ha una sceneggiatura curata da Jonathan Abrams con Adam Goodman, Matt Skiena, Tim Moore e Jessica Meier che si occuperanno invece della produzione.



Il film segue la storia di un padre di famiglia, di nome Justin Kemp che, mentre presta servizio come giurato in un processo per omicidio, si trova alle prese con un serio dilemma morale... un dilemma che potrebbe usare per influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare - o liberare - l'assassino sbagliato.



Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell sono i produttori esecutivi.



La Dutch ha recitato ultimamente nei film The Outfit, Not Okay e Un Regalo da Tiffany.