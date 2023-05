Jeanne Du Barry: La Favorita del Re: rilasciato il trailer italiano

News





03/05/2023

Non ha ancora una data di uscita Jeanne Du Barry: La Favorita del Re, drama movie biografico che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Maïwenn. La regista ha curato la sceneggiatura di questa opera con Teddy Lussi-Modeste e Nicolas Livecchi portando gli spettatori in Francia nel cuore del settecento.



La stessa regista è anche la protagonista del film affiancata da un inedito Johnny Depp nel ruolo di Luigi XV.



Jeanne Du Barry: La Favorita del Re arriverà in Italia grazie alla Notorious Pictures che ha rilasciato il trailer ufficiale italiano del film.



Sinossi:

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.