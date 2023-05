Tutti i Cani Muoiono Soli: ecco il trailer del film di Paolo Pisanu

News





03/05/2023 |

Fandango presenta il trailer ufficiale di Tutti i Cani Muoiono Soli, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Paolo Pisanu. Scritto dallo stesso regista e da Gianni Tetti, il film ha un cast che comprende Orlando Ercole Angius, Francesca Cavazzuti ed Alessandro Gazale.



Tutti i Cani Muoiono Soli è una produzione Ang Film in collaborazione con Rai Cinema. Prodotto da Damiano Ticconi il film sarà distribuito nelle sale da Fandango a partire dall'11 maggio.



Sinossi:

Rudi vive di piccoli crimini in un piccolo mondo. Ha sessant’anni e buona parte della vita l’ha passata da solo. Temuto e rispettato, sa tutto di questo suo piccolo mondo. Ma non sa che le cose che ti lasci alle spalle a volte ti raggiungono, si aggrappano a te, ti investono. Quando dovrà occuparsi di sua figlia Susanna, sarà costretto a fare i conti con sé stesso. In una Sardegna invernale, livida e violenta, Rudi è il motore di un dramma fatto di rimpianti, parole non dette, gesti non compiuti, assenze e violenza. Il dramma del tempo che passa senza pietà per nessuno.