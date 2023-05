Il mondo del cinema piange la scomparsa di Alessandro DAlatri

News





03/05/2023 |

Il mondo del cinema e quello della tv piangono la scomparsa di Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore. Nato a Roma nel 1955, D’Alatri ha esordito nel cinema nel 1991 quando ha diretto Americano Rosso, pellicola con Fabrizio Bentivoglio e Massimo Ghini, per poi tornare dietro la macchina da presa tre anni dopo con Senza Pelle, opera drammatica con Kim Rossi Stuart, Anna Galiena e ancora Massimo Ghini.

9 in totale sono state le pellicole dirette per il cinema, tra queste, oltre alle due già citate, ricordiamo anche I Giardini dell’Eden, Commedia Sexy e The Startup, uscita nel 2017 e ultimo lavoro cinematografico.



Alessandro D’Alatri ha lavorato molto anche per la tv, dai film La Scuola nella Notte e La Legge del Numero Uno, fino alle serie di successo I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi.



Nel corso della sua carriera ha vinto due David di Donatello, 1991 come Miglior Regista Esordiente e 1995 per la Migliore Sceneggiatura, e due Ciak D’oro.