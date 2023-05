John Wick 4: ecco quando arriverà l'home video

News





03/05/2023 |

Dopo averlo visto nelle sale lo scorso marzo, John Wick 4, il nuovo capitolo della saga, è pronto per il debutto in Home Video. Il film, infatti, il prossimo 23 maggio uscirà nella sua versione Digitale mentre dal 13 giugno arriverà in Blu-ray, in Dvd e on demand.

Il film vede nuovamente protagonista Keanu Reeves che per l'occasione si è riunito con il regista Chad Stahelski. Il cast è brillante e ricco di nomi: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.



Basato come sempre sui personaggi creati da Derek Kolstad, John Wick 4 ha una sceneggiatura scritta da Shay Hatten e Micheal Finch.



Sinossi:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell'ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.