The Invite: Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson saranno i protagonisti

04/05/2023

Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson hanno chiuso l’accordo per recitare come protagonisti all’interno di The Invite, commedia che sarà basata sul film Sentimental diretto da Cesc Gay nel 2020. La regia sarà di Jonathan Dayton e Valerie Faris – come riporta Deadline – per conto della FilmNation Entertainment e dalla Permut Presentations.



Il film racconta la storia di Joe (Rudd) e Angela (Adams) che dopo 15 anni di matrimonio scoprono che la loro relazione è in crisi. Nel disperato tentativo di avere una conversazione che non sia incentrata sui loro problemi coniugali, Angela invita i loro turbolenti vicini, Kayla (Thompson) e Shane, per un cocktail. Joe, irritato dal dover interagire con questa coppia dirompente, intende sfruttare l'occasione per affrontarli; tuttavia, sia lui che Angela scoprono una curiosa verità: Shane e Kayla stanno organizzando orge settimanali e hanno un invito tutto loro da offrire.



La sceneggiatura è stata scritta da Rashida Jones e Will McCormack.