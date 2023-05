Reckoner: Christina Hendricks ha trovato il suo prossimo progetto

News





04/05/2023 |

Christina Hendricks, star di Mad Men, è entrata a far parte del cast di Reckoner, thriller a tinte psicologiche basato su una short story di Rachel Ingalls. Il progetto ha una sceneggiatura scritta da Nissar Modi che farà, per l'occasione, anche il suo debutto dietro la macchina da presa.

La XYZ Films e la Two & Two Pictures si occuperanno della produzione dell'opera.



La regista ha definito la pellicola come una storia inquietante di colpa, ossessione e vendetta: la trama vede la Hendricks interpretare una donna benestante la cui vita costruita con cura è minacciata da un giovane uomo con un legame con un segreto ben custodito del suo passato.



La Hendricks ha ultimamente recitato nel film The Storied Life of A.J. Fikry.