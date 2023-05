Beetlejuice 2: Danny Eflman tornerà per la colonna sonora

News

04/05/2023 |

Il progetto legato al sequel di Beetlejuice sta muovendo i suoi passi verso la realizzazione. Durante il CinemaCon la Warner Bros. Pictures ha svelato la volontà di proseguire con la realizzazione del film e Tim Burton tornerà dietro la macchina da presa. Nel progetto è ovviamente coinvolto Michael Keaton, pronto a riprendere il ruolo che ha reso celebre nel film del 1988, ed accanto all’attore spunta Jenna Ortega, star di Mercoledì e che recentemente abbiamo visto nel nuovo Scream. La Ortega interpreterà la figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder, che tornerà nel cast.



Ma le novità non finiscono qui perché ad accompagnare lo sviluppo del film ci sarà anche il compositore Danny Eflman che realizzerà la colonna sonora di questo sequel. Lo stesso artista, in un’intervista a Deadline, ha sottolineato tutto il suo entusiasmo nel tornare nel mondo di Beetlejuice.



La trama del secondo capitolo non è stata svelata, sappiamo che la sceneggiatura sarà curata da Alfred Gough e Miles Millar.