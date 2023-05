Shell: Elisabeth Moss, Kate Hudson e Kaia Gerber reciteranno nel film di Max Minghella

News





05/05/2023 |

Max Minghella, regista di Teen Spirit – A Un Passo dal Sogno, è pronto per tornare dietro la macchina da presa per il secondo progetto cinematografico della sua carriera. Il regista dirigerà il thriller a tinte psicologiche Shell che ha già un cast principale in via di definizione. Nella pellicola, infatti, come annunciato da Deadline reciteranno Elisabeth Moss, Kate Hudson e Kaia Gerber.



L’opera è ambientata in un futuro prossimo in cui l'ossessione culturale dell'umanità per la giovinezza e la bellezza è stata portata a nuovi estremi. In Shell, un’attrice di nome Samantha (Elisabeth Moss) ha l'opportunità di effettuare una prova gratuita presso Shell, un'azienda pionieristica di salute e bellezza che promette di mantenere giovani i suoi clienti per sempre. La vita e la carriera di Samantha vengono trasformate dal trattamento e lei stessa sviluppa una fiorente amicizia con l'amministratore delegato di della compagnia, l'ultra affascinante Zoe Shannon (Kate Hudson). Quando una serie di ex pazienti Shell scompare in circostanze misteriose, tra cui la famosa star dei social media Chloe Benson (Kaia Gerber), Samantha inizia a temere di essere lei stessa in pericolo.



La produzione è affidata a Fred Berger della Automatik, a Brian Kavanaugh Jones e a Minghella per conto della Blank Tape, Elisabeth Moss e Lindsey McManus per la Love & Squalor Pictures ed Alicia Van Couvering. La sceneggiatura è stata scritta da Jack Stanley.