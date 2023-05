One For The Money: Carey Mulligan tra i protagonisti del film

News





05/05/2023 |

Carey Mulligan, attrice che abbiamo visto anche in Suffraggette, reciterà come protagonista all’interno della commedia One For The Money. L’attrice reciterà accanto a Tom Basden e Tim Key, in questo progetto attualmente in fase di sviluppo.



One For The Money racconterà la storia di un eccentrico vincitore della lotteria, Charles, che vive da solo su un'isola remota. L’uomo tenta di trasformare i suoi sogni in realtà assumendo il suo musicista preferito, Herb McGwyer, per suonare in un esclusivo concerto privato. All'insaputa di Herb, Charles ha anche assunto l'ex compagna di band ed ex fidanzata di Herb, Nell, con il suo nuovo marito al seguito, per eseguire i vecchi brani preferiti. Mentre gli animi si infiammano e le vecchie tensioni riaffiorano, il tempo tempestoso li intrappola tutti sull'isola e Charles cerca disperatamente un modo per salvare il concerto dei suoi sogni.



Steve Coogan e Sarah Monteith della Baby Cow si occuperanno della produzione mentre la regia è stata affidata a James Griffiths. Basden ha curato la sceneggiatura. Le riprese partiranno durante l’estate.