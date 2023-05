Liev Schrieber reciterà nell'action-thriller The Guns Of Christmas Past

News





05/05/2023 |

Un film denso di azione attende all’orizzonte Liev Schrieber, attore che ha recitato nella mini serie tv A Small Light e nel film Golda. La star sarà il protagonista dell’action-thriller The Guns Of Christmas Past che sarà diretto da Xavier Gens, regista della serie tv Gangs of London.



Il film mette al centro della scena Ebb, ex sicario della mafia, tirato fuori dalla clandestinità dopo la morte per omicidio del suo migliore amico. Ebb, in cerca di vendetta, decide di penetrare nel complesso del suo nemico ma i fantasmi del passato, del presente e del futuro arrivano tutti per contrastare i suoi piani.



Gens lavorerà su una sceneggiatura scritta da Andrew Hilton con Navid McIlhargey ed Erik Olsen che si occuperanno della sceneggiatura. La produzione partirà entro la fine dell’anno.



Schrieber ha ultimamente recitato anche in Asteroid City di Wes Anderson.