Festival di Cannes: Michael Douglas riceverà la Palma d'Oro alla Carriera

05/05/2023 |

Michael Douglas è pronto per approdare al Festival di Cannes. E’ stato annunciato che l’attore riceverà la Palma d’Oro alla Carriera. Il Festival, giunto alla 76edizione, pagherà il tributo alla grande star e consegnerà il premio il 16 maggio, giorno dell’apertura della cerimonia.



Douglas ha rilasciato anche un commento a riguardo: “È sempre una boccata d'aria fresca essere a Cannes, luogo che ha fornito a lungo una meravigliosa piattaforma per creatori audaci, audacia artistica ed eccellenza nella narrazione”. Douglas ha proseguito: “Dalla mia prima volta qui nel 1979 per The China Syndrome alla mia più recente premiere per Behind the Candelabra nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di influenzare le persone nel mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso”.



A completare il tributo, il Festival proietterà il documentario di Amine Mesta dal titolo Michael Douglas, The Prodigal Son che andrà a raccontare la vita e la carriera dell’attore.