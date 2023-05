Mortal Kombat: Karl Urban sarà Johnny Cage!

News





05/05/2023 |

Karl Urban è pronto per entrare in un nuovo progetto cinematografico dedicato ad uno dei videogames più famosi della storia. Stiamo parlando di Mortal Kombat. Nel 2021 l’adattamento è stato rilanciato con Simon McQuoid alla regia e, a distanza di due anni, ecco il nuovo capitolo programmato. Urban - come scritto da The Wrap - interpreterà uno dei personaggi più famosi della serie: Johnny Cage.



Il secondo capitolo di Mortal Kombat vedrà ancora una volta dietro la macchina da presa McQuoid che lavorerà su una sceneggiatura curata da Jeremy Slater.



In base a quello che avevamo visto nel film originale, l’ipotetica introduzione di Johnny Cage in un sequel sembrava pronta a prendere vita, come poi è stato confermato proprio nelle ultime ore. Il cast originale comprendeva Lewis Tan, Jessica MacNamee e Hiroyuki Sanada.



Mortal Kombat 2 sarà prodotto dalla James Wan della Atomic Monster, da Todd Garner della Broken Road, da Simon McQuoid ed E. Bennett Walsh.