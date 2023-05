Brad Pitt reciterà in un film ambientato nel mondo della Formula Uno. Arrivano novità sul cast

News





08/05/2023 |

Brad Pitt ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico e reciterà come protagonista all’interno di una pellicola interamente ambientata nel mondo della Formula Uno. Il progetto è in fase di sviluppo e, parlando del cast, arrivano ulteriori novità con Damson Idris e Kerry Condon annunciati come altri attori principali.



Il film sarà diretto da Joseph Kosinski che sarà anche il produttore con Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films. Tra i produttori spunta anche il campione di Formula Uno Lewis Hamilton attraverso la Dawn Apollo.



Il lungometraggio, ancora senza titolo, segue Pitt nei panni di un pilota al termine della carriera che deciderà di fare da mentore a un pilota più giovane. La Condon interpreterà il direttore tecnico del team, supervisionando il design e lo sviluppo della sofisticata macchina da corsa.



Il film sarà sviluppato dalla Apple Studios, alla seconda collaborazione con Brad Pitt.