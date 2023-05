Blade: il progetto è stato momentaneamente formato

News





08/05/2023 |

Lo sciopero indetto dagli sceneggiatori di Hollywood ha colpito anche la Marvel e nello specifico uno dei suoi titoli pronto ad entrare in produzione. Stiamo parlando del reboot di Blade che dunque è stato momentaneamente bloccato a causa della protesta. La produzione, la cui partenza era stata fissata nel mese di maggio, ripartirà non appena lo sciopero sarà terminato ma al momento non si hanno notizie sui tempi.



Nel nuovo Blade troveremo nella parte del protagonista Mahershala Ali, chiamato ad interpretare il personaggio reso famoso a livello cinematografico da Wesley Snipes. Il cast comprende anche Aaron Pierre, Delroy Lindo e Mia Goth.



Blade uscirà nelle sale a settembre 2024.