Voyagers: Andrew Garfield sarà Carl Sagan nel nuovo film di Sebastian Lelio

08/05/2023

Sebastian Lelio, regista di Gloria e Il Prodigio, ha messo in agenda un nuovo progetto cinematografico dal titolo Voyagers. La pellicola è in fase di sviluppo con Andrew Garfield che reciterà nella parte dell’astronomo Carl Edward Sagan e Daisy Edgar-Jones che invece vestirà i panni di Ann Druyan, produttrice televisiva e regista statunitense, coautrice della serie di documentari Cosmo, e moglie di Sagan.



Il film sarà prodotto da Ben Browning per conto della FilmNation Entertainment.



Il film è ambientato nel 1977 quando la NASA si preparava a lanciare le prime sonde interstellari e tutti girerà sulla creazione del Golden Record da parte di Sagan e del suo team, ovvero un disco per grammofono inserito nelle due sonde spaziali.



La Druyan ha lavorato alla sceneggiatura con Lelio e Jessica Goldberg.