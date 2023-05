Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez reciteranno nel nuovo film di Guy Ritchie

News





08/05/2023 |

Continua ad arricchirsi di progetti l’agente di Guy Ritchie. Il regista inglese ha deciso di realizzare un nuovo action movie dal grande budget che coinvolgerà diverse star di primo livello: da Henry Cavill a Jake Gyllenhaal passando per Eiza Gonzalez.



I dettagli legati alla trama non sono stati svelati dalla produzione, le uniche informazioni riportate da Deadline raccontano che il film avrà lo stile caratteristico del regista.



I tre attori in questione sono vecchie conoscenze del regista. Gyllenhaal ha infatti lavorato in The Covenant mentre Henry Cavill ha recitato in Operazione U.N.C.L.E. e nel film in fase di sviluppo The Ministry of Ungentlemanly Warfare dove recita anche la Gonzalez.



Le riprese partiranno in Spagna la prossima estate con Ritchie che ha curato anche la sceneggiatura.