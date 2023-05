The Rivals of Amziah King: Matthew McConaughey sarà il protagonista del film di Andrew Patterson

News





09/05/2023 |

Matthew McConaughey è stato scritturato per recitare come protagonista nel film The Rivals of Amziah King, pellicola che sarà scritta e diretta da Andrew Patterson.



Al momento del progetto cinematografico in questione non si conoscono i dettagli anche se la descrizione lo presenta come un thriller poliziesco dalla profonda atmosfera, pronto a concentrarsi sui personaggi ed ambientato in Oklahoma. McConaughey andrà ad interpretare il personaggio di Amziah King.



La Black Bear Pictures finanzierà la pellicola. I produttori sono David Heyman della Heyday Films e Teddy Schwarzman e Michael Heimler della Black Bear.



Lo stesso Schwarzman ha commentato così: “La Black Bear è entusiasta di lavorare con la Heyday per la creazione di questo film. Patterson è un regista visionario e McConaughey è un talento straordinario”.



Matthew McConaughey ha recentemente prestato la sua voce per due pellicole animate, Agent Elvis e Sing 2, e nel 2019 ha recitato in The Gentlemen di Guy Ritchie.