Lord of War avrà un sequel: Nicolas Cage e Bill Skarsgard reciteranno nel film

News





09/05/2023 |

A distanza di quasi vent’anni dalla sua uscita nelle sale, Lord of War avrà un sequel. Il progetto sta muovendo i primi passi ed è stato annunciato che nel cast troveremo Nicolas Cage e Bill Skarsgard. Il film riunirà la Vendome Pictures, che ha prodotto in passato CODA – I Segni del Cuore, con il regista Andrew Niccol.



Niccol dirigerà e si occuperà di scrivere la sceneggiatura del secondo capitolo, con Nicolas Cage chiamato a riprendere il ruolo del trafficante d’armi Yuri Orlov. Per Skarsgard, new entry, ci sarà il ruolo del figlio del protagonista.



Le riprese di Lords of War, questo è il titolo ufficiale del film, partiranno il prossimo autunno. La produzione è affidata alla Vendome Pictures tramite Philippe Rousselet e Fabrice Gianfermi e a Nicolas Cage con la compagnia Saturn Films.