Emma Roberts sarà la protagonista della commedia Hot Mess

09/05/2023 |

Emma Roberts, attrice che abbiamo visto in American Horror Story e nel film Ti Presento i Suoceri, sarà la protagonista di Hot Mess. La commedia vedrà la Roberts interpretare una donna di nome Laurel Mack, pronta a trovare l’amore della sua vita tramite uno show televisivo. La sua apparizione però finisce nel peggiore dei modi, portandola a fare il passo di tornare nella sua città natale dove sarà costretta a convivere con la vergogna di quello che è successo in tv e con lo spietato atteggiamento dei suoi concittadini. In preda allo sconforto deciderà di imbarcarsi in un viaggio esilarante nel tentativo di ritrovare se stessa ed il legame con le altre persone.



Il film segna il debutto alla regia di Katie Locke O’Brien che lavorerà su una sceneggiatura curata da Gabrielle D’Amico.



Debbie Liebling, Maggie Malina and Laura Lewis sono le produttrici del progetto attualmente in fase di pre-produzione: le riprese di Hot Mess partiranno nei primi mesi del 2024.