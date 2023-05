The Life of Chuck: Tom Hiddleston e Mark Hamill nel cast dell'adattamento dell'opera di Stephen King

News





09/05/2023 |

Una nuova opera di Stephen King diverrà presto un film. La raccolta di The Life of Chuck è pronta a trasformarsi in un adattamento cinematografico. In particolare verrà presa in considerazione la short story If It Bleeds, uscita in Italia con il titolo Se Scorre il Sangue.



Il progetto è stato affidato alla regia di Mike Flanagan che in passato ha portato nelle sale un’altra opera di King, ovvero Doctor Sleep. Il regista lavorerà con due pezzi da novanta del cinema internazionale: sono stati scelti per recitare nel film, infatti, Tom Hiddleston e Mark Hamill, con il primo che sarà il protagonista mentre il secondo interpreterà il personaggio chiamato Albie.



Flanagan adatterà anche la sceneggiatura e sarà produttore con la Intrepid Pictures insieme a Trevor Macy.



Sinossi:

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, sequel indipendente del bestseller The Outsider, protagonista la formidabile Holly nel suo primo caso da solista. Ma il lungo racconto dedicato alla detective preferita di King (come scrive lui stesso nella sua nota finale) è solo uno dei quattro che compongono la raccolta. Da Il telefono del signor Harrigan, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a La vita di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a Ratto - che gioca con la natura stessa del talento di uno scrittore - le storie di questa raccolta sono sorprendenti, fuori dagli schemi, a volte sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una parola, sublimemente kinghiane.