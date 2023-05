Venom 3: il set pronto ad aprire i battenti

News





10/05/2023 |

Mentre il cast del terzo capitolo di Venom è in fase di definizione, arrivano novità riguardanti lo sviluppo del film. Production List, infatti, ha pubblicato la notizia che il 5 giugno partiranno ufficialmente le riprese dell'opera. Sta dunque per partire la macchina che porterà alla realizzazione della pellicola con un dettaglio, però, da tenere in considerazione: lo sciopero attualmente in corso di Writers Guild of America che potrebbe andare ad influenzare anche lo sviluppo del cinecomic rallentando qualche passaggio.



Il terzo capitolo di Venom vedrà nuovamente Tom Hardy tornare ad interpretare il protagonista. Questa volta, dietro la macchina da presa, troveremo Kelly Marcel che ha curato anche la sceneggiatura. Per la regista, che ha lavorato alla sceneggiatura dei primi due film, si tratta del debutto in regia.



Attualmente, parlando del cast, è stata annunciata anche la presenza di Juno Temple mentre non sappiamo quali altri attori e attrici faranno parte del progetto. Massimo riserbo anche per la trama, non svelata dalla produzione.



Marcel e Hardy saranno anche i produttori con Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.