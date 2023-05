Billy Magnussen pronto al debutto come regista: la star dirigerà The Ridge

News





10/05/2023 |

Billy Magnussen è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. La star, che ha recitato nel corso degli ultimi anni in No Time To Die, Game Night e Il Ponte delle Spie, come riportato da The Hollywood Reporter sarà il regista di The Ridge.



Del progetto Magnussen sarà anche il protagonista e reciterà con Lamorne Morris, Chace Crawford e Jordan Firstman. La Mandalay Pictures si occuperà della produzione.



Scritta da Mike Anderson, da John Clavier e Will Lowell, da una storia di Magnussen, Anderson e Clavier, la sceneggiatura di The Ridge racconta di Dez (Morris), un uomo che si reca nel Wyoming con i suoi amici per incontrare Grady (Magnussen), il fidanzato di sua sorella. Il rapporto tra i due presto raggiungerà il limite e, dopo un incidente a bordo di un camion, si ritroveranno feriti nel deserto. Completamente abbandonati dovranno unire le forze per uscirne vivi.



Non è stato annunciato quando partiranno le riprese del film.