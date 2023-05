The Monkey: Theo James reciterà nell'adattamento del romanzo di Stephen King

News





10/05/2023 |

Theo James, attore che stiamo vedendo nella serie HBO dal titolo The White Lotus, è pronto per un nuovo progetto cinematografico. L’attore lavorerà con il maestro dell’horror James Wan nel nuovo film The Monkey che sarà basato sul famoso racconto di Stephen King.



Wan, che ha dato il via all’universo di The Conjuring, produrrà The Monkey tramite la Atomic Monster. Tra i produttori troviamo anche la C2 Motion Picture Group con Jason Cloth e Dave Caplan.



Per quanto riguarda la regia, il timone è stato affidato a Osgood Perkins che ha curato anche la sceneggiatura.

Questa è la sinossi del romanzo:

Nella polverosa soffitta della vecchia casa degli zii, Hal Sherbun ritrova una scimmia di peluche, la stessa che era convinto di aver sepolto nel fondo del pozzo più vicino. Con un'angosciante violenza i ricordi tornano a tormentare Hal, agli occhi del quale il maligno giocattolo è riapparso per vendicarsi. Nella sua fantasia di bambino, egli aveva attribuito alla scimmia il potere di uccidere... Con La scimmia Stephen King apre questa antologia di racconti davvero unica nel suo genere, che presenta tra gli altri autori come Dennis Etchison, Harlan Ellison, Rampsey Campbell.