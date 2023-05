Beetlejuice 2: Justin Theroux è entrato a far parte del cast

News





10/05/2023 |

Il cast del sequel di Beetlejuice si è arricchito con un nuovo attore. Nel film reciterà infatti anche Justin Theroux, attore che ha ultimamente recitato nella serie tv The Mosquito Cast. Theroux si unisce così a Michael Keaton e Winona Ryder, pronti a tornare nei loro ruoli originali, e alla new entry Jenna Ortega. Keaton interpreterà ancora Beetlejuice mentre la Ryder sarà nuovamente Lydia Deetz con la Ortega che si calerà nella parte di sua figlia: per quanto riguarda il personaggio di Theroux, i dettagli non sono stati rivelati.



Negli ultimi giorni, parlando dello svluppo del film, è stato annunciato anche il ritorno del compositore Danny Eflman che realizzerà la colonna sonora di questo sequel. Lo stesso artista, in un’intervista a Deadline, ha sottolineato tutto il suo entusiasmo nel tornare nel mondo di Beetlejuice.



La trama del secondo capitolo non è stata svelata, sappiamo che la sceneggiatura sarà curata da Alfred Gough e Miles Millar.



Beetlejuice 2 uscirà a settembre 2024.