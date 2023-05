Pedro Pascal reciterà in Weapons, pellicola di Zach Cregger

News





11/05/2023 |

Pedro Pascal è pronto per un nuovo progetto cinematografico. L’attore sarà infatti il protagonista di Weapons, pellicola che sarà curata come regia e sceneggiatura da Zach Cregger, il regista di Barbarian. La New Line Cinema curerà il progetto con Cregger che sarà anche il produttore insieme a Roy Lee di Vertigo e J.D. Lifshitz e Raphael Margules della BoulderLight Picturews.



I dettagli legati alla trama non sono stati rilasciati ma il film è descritto come un’epopea horror sulla linea di Magnolia, l’opera di Paul Thomas Anderson del 1999.



Non è stato svelato quale sarà il personaggio che interpreterà Pascal. Le riprese dovrebbero partire durante l’autunno.



Per Pascal, dunque, si tratta di un nuovo progetto inserito nella sua agenda. Nelle ultime settimane l'attore è stato inserito anche nel cast del sequel de Il Gladiatore, opera che sarà ancora una volta diretta da Ridley Scott.