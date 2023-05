Quel Pazzo Venerdì: la Disney annuncia il sequel!

News





12/05/2023 |

In un periodo in cui i sequel sembrano andare di moda, ecco che la Disney ha deciso di rispolverare una commedia del recente passato per realizzare il secondo capitolo. La Disney ha annunciato infatti che presto Quel Pazzo Venerdì avrà un seguito. Il progetto vedrà tornare come protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, già star del film del 2003. La sceneggiatura della pellicola sarà scritta da Elyse Hollander.



Nel film originale la Curtis e la Lohan recitavano nei ruoli di madre e figlia che si ritroveranno, improvvisamente, ciascuna nel corpo dell’altra. Il tutto darà vita ad una serie di esilaranti soluzioni.



Il film del 2003, basato sul romanzo di Mary Rodgers del 1972, arrivò ad uncassare 160 milioni di dollari in tutto il mondo.