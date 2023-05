The Murderous Miss Highsmith: Shailene Woodley reciterà nei panni della famosa scrittrice Patricia Highsmith

News





12/05/2023 |

Shailene Woodley, Cara Delevingne e Noémie Merlant saranno le protagoniste del biopic che celebrerà la storia di Patricia Highsmith, la famosa scrittrice. Il film, intitolato The Murderous Miss Highsmith, andrà a raccontare la vita dell’autrice come una sorta di horror movie, concentrandosi sul suo periodo formativo prima della stesura del celebre romanzo Il Talento di Mr. Ripley, che fu parzialmente ispirato dalla sua relazione con due donne.



Il progetto – riporta Deadline – mira a entrare nella mente dell'autrice, che sarà interpretata dalla Woodley, e rivela il suo fascino per gli omicidi, esplorando come la sua tumultuosa vita amorosa abbia influenzato la sua persona. Cara Delevingne e la Merlant reciteranno nel ruolo delle sue compagne.



Alexandra Pechman è a bordo come regista e farà il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Le riprese partiranno in Italia durante l’autunno.