Beetlejuice 2: Monica Bellucci in trattative per recitare nel film

12/05/2023 |

L’attrice italiana Monica Bellucci è entrata in trattative per recitare all’interno di Beetlejuice 2, pellicola attualmente in fase di sviluppo e che vedrà proprio nel mese di maggio la partenza della produzione. La Bellucci, nel caso in cui le trattative dovessero andare a buon fine, raggiungerà così Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, dal film originale, e le new entry Jenna Ortega e Justin Theroux. Parlando del ruolo, l’attrice interpreterà la moglie di Keaton.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione: la sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar.



La Warner Bros., intanto, ha anche svelato che il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 6 settembre 2024. La produzione è affidata alla Plan B di Brad Pitt.



La Bellucci ha recitato lo scorso anno in Diabolik – Ginko all’Attacco! mentre entro la fine dell’anno è prevista l’uscita di Mafia Mamma, action-comedy della regista Catherine Hardwicke.