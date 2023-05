Cleaner: Daisy Ridley sarà la protagonista del nuovo film di Martin Campbell

News





12/05/2023 |

Martin Campbell è pronto per un nuovo progetto thriller che entrerà presto in produzione. Il regista di Casinò Royale, che lo scorso anno ha diretto Memory con Liam Neeson protagonista, porterà nelle sale Cleaner. Il progetto è in fase di sviluppo e vedrà al centro della scena Daisy Ridley.



Il film, ambientato nella Londra di oggi, vedrà alcuni attivisti radicali decidere di invadere il galà annuale di una compagnia energetica all’interno dello Shard, il più alto edificio di Londra, sequestrando 300 ostaggi nel tentativo di denunciare la corruzione dei proprietari. L’operazione verrà sconvolta da un loro membro interno che, di matrice anarchica, proverà ad uccidere le persone presenti nell’edificio per inviare un preciso messaggio al mondo intero. In questo scenario entra in scena Joey Locke (Ridley), ex militare ed ora lavavetri, che proverà a salvare gli ostaggi e a far arrestare i dirigenti corrotti.



Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’estate ma non è chiaro quali saranno le location dove le stesse avverranno.



Per la Ridley si tratta di un nuovo progetto: tra quelli in cantiere spunta anche il ritorno nei panni di Rey all'interno del nuovo Star Wars: The Jedi Order.