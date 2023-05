Fidanzata in Affitto: il trailer italiano della commedia con Jennifer Lawrence

News





16/05/2023 |

Dal prossimo 21 giugno la Sony Pictures porterà nelle sale cinematografiche la commedia Fidanzata in Affitto. La pellicola vede come protagonista l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence, diretta dall’occasione da Gene Stupnitsky che nel 2019 ha diretto Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi. Il regista ha curato la sceneggiatura con John Phillips.



Nel cast di Fidanzata in Affitto recitano anche Natalia Morales, Matthew Broderick, Laura Benanti e Scott MacArthur.



Sotto alla sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far "frequentare" il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l'impacciato Percy non sarà un’impresa facile.